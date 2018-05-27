Львів відзначає Свято Героїв

У День Героїв на Львівщині вшановують пам’ять всіх українців, що пожертвували власним життям у боротьбі за свободу та Незалежність України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, в межах урочистих заходів поклали квіти до пам’ятника головному командирові УПА генерал-хорунжому Романові Шухевичу у Білогорщі, а також вшанували Героїв на Личаківському кладовищі.

Опісля, відбулася молитва за Україну та урочисте покладання квітів до пам’ятника провідникові Степанові Бандері, звідки усі присутні вирушать урочистою колоною до пам`ятника Тарасові Шевченку.

Представники влади, волонтерських, патріотичних та ветеранських організацій, учасники АТО, родини Героїв Небесної Сотні, медики Майдану та учасники Революції Гідності, молодіжні громадські організації, ліцеїсти, школярі та студенти – всього більше тисячі осіб йдуть містом урочистою ходою. Вони несуть прапори, а очолює колону оркестр Західного територіального управління Національної гвардії України.

Учасники масштабної акції пройдуть вулицями Львова від пам’ятника Степану Бандері до проспекту Свободи. За маршрутом руху колони активісти вшанують визначних діячів української історії та покладуть квіти біля таблиці Є. Коновальця, Р. Шухевича, до пам’ятника М. Вербицькому, пам’ятника Жертв комуністичних злочинів на пл. М.Шашкевича, до таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів, пам’ятника отцю М.Шашкевичу, таблиці патріарху Й.Сліпому, О.Гасину та Р.Дашкевичу.

Опісля, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку музичні оркестри із усіх районів області виконають Національний Гімн України, також відбудеться громадське віче.

Фото: ЛОДА