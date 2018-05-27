Букерівська премія назвала п'ять найкращих книг за останні півстоліття

Спеціальне журі Букерівської премії склало шорт-лист у номінації The Golden Man Booker Prize, яка присвячена найкращим книгам за останні 50 років. Про це повідомляє Громадське.

У опублікованому шорт-листі твори п’яти авторів, по одному за кожне десятиліття з моменту заснування літературної премії.

До рейтингу потрапила книга індійського автора Відіадхара Найпола «У вільній державі» (премія 1971).

Також у шорт-листі значиться роман «Місячний тигр» британки Пенелопи Лайвлі (премія 1987).

Канаду у списку представляє Майкл Ондатже з книгою «Англійський пацієнт» (премія 1992).

Британка Хіларі Ментел потрапила до списку завдяки книзі «Вовчий зал» (премії 2009, 2012).

Також до списку внесли американця Джорджа Сондерса (премія 2017) за роман «Лінкольн в бардо».