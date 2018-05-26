Завтра Львів відзначатиме Свято Героїв. Програма заходів

Завтра, 27 травня, у Львові відбудуться урочисті заходи із нагоди відзначення Свята Героїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заходи у с. Білогорща

09.30 – Покладання кошика квітів від студентства до пам’ятника Р. Шухевичу.

10.45 год – Пробіг естафети студентів Львівського державного університету фізичної культури за маршрутом: площа навпроти пам’ятника Р.Шухевичу – Поле почесних поховань Личаківського кладовища № 76 (поховання учасників АТО).

Заходи на Личаківському кладовищі

10.30 – Покладання квітів та лампадок до могил на полі почесних поховань № 67. Проведення молитви на Полі почесних поховань № 67

10.45 – 10.55 – Перехід учасників заходу з Поля почесних поховань № 67 до Поля почесних поховань № 76 (поховання учасників АТО)

11.00 год – Покладання квітів і запалення лампадок до могил учасників АТО.

11.10 – Проведення екуменічної панахиди на Полі почесних поховань № 76. Слово священика (відповідальні: М. Туркало).

11.25 – Переїзд представників влади та громадськості до пам’ятника С. Бандері

Заходи біля пам’ятника Степану Бандері

12.00 – Покладання квітів від керівництва області та громадськості до пам’ятника С. Бандері.

12.05 – Проведення молитви за Україну

12.15 – Формування єдиної колони з представників учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді біля пам’ятника С. Бандері.

Рух колони учасників заходу за маршрутом: пам’ятник С.Бандері – вул. Бандери – вул. Коперніка – просп. Свободи.

Передбачені зупинки колони для покладання квітів до таблиці Є. Коновальця (вул.Є. Коновальця); таблиці Р. Шухевича (вул.Т.Чупринки); пам’ятник М. Вербицькому (вул.Т.Чупринки); пам’ятника Жертв комуністичних злочинів (пл. М.Шашкевича); таблиці жертвам спецслужб тоталітарних режимів (вул.С.Бандери); пам’ятника отцю М.Шашкевичу (вул.Коперника); таблиці патріарху Й.Сліпому (вул.Коперника); таблиці О.Гасину (вул.Коперника); таблиці Р.Дашкевичу (вул.Коперника).

Заходи на просп. Свободи

14.00 год – Урочисте проходження з представників учасників АТО, ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції Гідності та медиків майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді по просп. Свободи з подальшим розташуванням на площі перед пам’ятником Т. Шевченку. Покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченка.

14.15 – Проведення громадського віче.