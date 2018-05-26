З'явився трейлер фільму про війну на Донбасі «Позивний Бандерас»

У мережі виклали трейлер військового детективу про події 2014 року на Донбасі «Позивний Бандерас». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

«Позивний Бандерас» – український військовий детективний фільм режисера Зази Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів АТО.

Стрічка має вийти в широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.

У сюжеті фільму мова йде про те, як в зоні АТО восени 2014 року група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.

Фільм став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. 13 грудня 2016 Держкіно уклало з компанією «Три-я-да Продакшн» контракт про надання кінопроекту «Позивний Бандерас» державної фінансової підтримки розміром 19,6 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 39,3 млн грн Фільм став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. 13 грудня 2016 Держкіно уклало з компанією «Три-я-да Продакшн» контракт про надання кінопроекту «Позивний Бандерас» державної фінансової підтримки розміром 19,6 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 39,3 млн грн