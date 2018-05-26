ОСТАННІ НОВИНИ

З'явився трейлер фільму про війну на Донбасі «Позивний Бандерас»

Дарина Смеречанська

|

У мережі виклали трейлер військового детективу про події 2014 року на Донбасі «Позивний Бандерас». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

 

«Позивний Бандерас» – український військовий детективний фільм режисера Зази Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів АТО.

Стрічка має вийти в широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.

У сюжеті фільму мова йде про те, як в зоні АТО восени 2014 року група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.

Фільм став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. 13 грудня 2016 Держкіно уклало з компанією «Три-я-да Продакшн» контракт про надання кінопроекту «Позивний Бандерас» державної фінансової підтримки розміром 19,6 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 39,3 млн грн Фільм став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. 13 грудня 2016 Держкіно уклало з компанією «Три-я-да Продакшн» контракт про надання кінопроекту «Позивний Бандерас» державної фінансової підтримки розміром 19,6 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 39,3 млн грн

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...