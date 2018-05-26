ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі під час сварки жінка зарізала свого співмешканця

Дарина Смеречанська

|

У Дрогобичі 39-річна жінка під час сварки завдала співмешканцю смертельне ножове поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Дрогобицький відділ поліції 25 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, вони виявили у квартирі мертвого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що вночі між 39-річною власницею квартири та її 43-річним співмешканцем на побутовому грунті виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловікові ножове поранення в область черевної порожнини, внаслідок чого він помер.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд призначив їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...