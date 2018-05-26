У Дрогобичі під час сварки жінка зарізала свого співмешканця

У Дрогобичі 39-річна жінка під час сварки завдала співмешканцю смертельне ножове поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Дрогобицький відділ поліції 25 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, вони виявили у квартирі мертвого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що вночі між 39-річною власницею квартири та її 43-річним співмешканцем на побутовому грунті виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловікові ножове поранення в область черевної порожнини, внаслідок чого він помер.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд призначив їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.