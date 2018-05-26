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Правоохоронці впіймали чоловіка, який поцупив виручку із каси кафе у центрі Львова

Дарина Смеречанська

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Патрульні затримали підозрюваного у пограбуванні каси закладу харчування на вулиці Краківській. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Сьогодні вночі патрульні отримали інформацію від працівника закладу харчування про те, що невідомий чоловік підійшов до каси та відкрито заволодів грошовими коштами у сумі 662 гривні.

Інспектори Управління патрульної поліції оперативно прибули на місце вчинення злочину та затримали підозрюваного. Патрульні відібрали пояснення в очевидців, а слідчі вилучили награбоване. 37-річного громадянина доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин.

 

 

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