Правоохоронці впіймали чоловіка, який поцупив виручку із каси кафе у центрі Львова

Патрульні затримали підозрюваного у пограбуванні каси закладу харчування на вулиці Краківській. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні вночі патрульні отримали інформацію від працівника закладу харчування про те, що невідомий чоловік підійшов до каси та відкрито заволодів грошовими коштами у сумі 662 гривні.

Інспектори Управління патрульної поліції оперативно прибули на місце вчинення злочину та затримали підозрюваного. Патрульні відібрали пояснення в очевидців, а слідчі вилучили награбоване. 37-річного громадянина доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин.