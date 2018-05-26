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Працівниця Центру послуг учасникам бойових дій у Львові вимагала у воїна 18 тисяч хабара

Дарина Смеречанська

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У Львові викрили  на хабарництві працівницю Центру послуг учасникам бойових дій ЛМР, яка вимагала гроші з бійця АТО.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

 

Здирниця вимагала від бійця АТО 18 тисяч гривень за безперешкодне оформлення одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі 100 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали чиновницю в одному з парків міста Лева під час одержання усієї суми неправомірної вигоди. Під час затримання жінка намагалася чинити опір правоохоронцям та позбутися хабара.

Операція з викриття хабарниці проводилася спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання оголошення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу.  Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ

 

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