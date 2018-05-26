Під час боїв на Донбасі поранили двох українських захисників

За минулу добу на Донбасі під час бойових дій поранили двох українських воїнів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Як наголошується, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Під час бойових дій минулої доби двох україснських захисників було поранено. Наразі життю поранених нічого не загрожує. Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.