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На вулиці Грушевського у Києві вандали пошкодили графіті з «Іконами Майдану»

Дарина Смеречанська

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Київські поліцейські встановлюють зловмисника, який розфарбував графіті «Ікони Майдану» на фасаді будівлі на вулиці Грушевського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

 

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану.

Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції документує правопорушення та опитує можливих свідків і очевидців.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для  затримання зловмисника, а також встановлюють наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати правопорушення.

Відомості зареєстровані в Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення.

Фото: Обозреватель

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