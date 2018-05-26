На вулиці Грушевського у Києві вандали пошкодили графіті з «Іконами Майдану»

Київські поліцейські встановлюють зловмисника, який розфарбував графіті «Ікони Майдану» на фасаді будівлі на вулиці Грушевського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Грушевського невідомі зробили написи на відновлених графіті часів Майдану.

Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції документує правопорушення та опитує можливих свідків і очевидців.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для затримання зловмисника, а також встановлюють наявність записів камер відеонагляду, які могли б зафіксувати правопорушення.

Відомості зареєстровані в Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення.

Фото: Обозреватель