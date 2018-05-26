На Львівщині діти гралися гвинтівкою: 10-річний хлопчик підстрелив двоюрідну сестру

Діти без дозволу дорослих взяли пневматичну гвинтівку: 10-річний хлопчик підстрелив нею 8-річну двоюрідну сестру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 25 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що каретою швидкої допомоги доставлено неповнолітню з «кульовим пораненням черевної порожнини». Дівчинку лікарі прооперували, наразі її життю нічого не загрожує.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що потерпіла, 8-річна мешканка міста Великі Мости, разом із 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах, брат випадково поцілив у сестру.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від двох до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.