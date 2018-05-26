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На хабарі у п'ять тисяч доларів «погоріли» троє львівських полісменів

Дарина Смеречанська

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У Львові затримала на хабарі одного з керівників Сихівського відділу поліції та двох його підлеглих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

 

Одразу трьох поліцейських, які вимагали хабар, затримали у Львові співробітники Управління СБ України у Львівській області.

 

Оперуповноважений, слідча та один з керівників Сихівського відділу поліції вимагали з місцевої мешканки п’ять тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли перекваліфікувати статтю «умисне вбивство», за якою підозрюється її батько, на менш тяжку статтю Кримінального кодексу.

Оперативники спецслужби затримали «перевертнів у погонах» під час одержання усієї суми неправомірної вигоди на території однієї з лікарень міста.

Операція з викриття хабарників проводилася під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ

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