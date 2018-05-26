На фінал Ліги чемпіонів до України вже прибуло десять тисяч фанів

В Україну вже не перший день прибувають гості та вболівальники фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Загалом прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які слідували на Чемпіонат. При цьому лише за останню добу – 7 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Крім того, за результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 через порушення порядку в’їзду-виїзду на ТОТУ АРК.

Також відносно більш ніж 200 осіб прийняті часткові рішення про пропуск через кордон.

Основний потік припадає на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська і через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Сьогодні прикордонники вже почали зустрічати основний потік чартерів з вболівальниками, також до обіду очікується масове їх прибуття автобусами, переважно через західну ділянку кордону.

Зауважимо, прикордонний контроль вболівальників фінального матчу здійснюється на пріоритетній основі, а під час пропускних операцій проводяться усі необхідні заходи для забезпечення безпеки пропуску осіб, зменшення часу на проходження прикордонних формальностей.

Загалом прикордонники готові до зустрічі гостей свята у 26 повітряних, 51 автомобільному та 53 залізничних пунктах пропуску. Для забезпечення прикордонного контролю в основних пунктах пропуску одночасно задіяно 800 прикордонників. Також близько 600 знаходяться у резерві. Крім того, на чергуванні знаходяться близько 100 інструкторів-прикордонників зі службовими собаками, 15 з яких – у столичному «Борисполі».