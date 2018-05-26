На Дрогобиччині мікроавтобус злетів у кювет і перевернувся: загинув водій

У Дрогобицькому районі між сел. Меденичі та с. Опори вчора ввечері сталася смертельна аварія: 54-річний водій «Сітроен Джампі» злетів у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту.

Трагедія сталася о 22:30 год. на автодорозі «Турка – Пісочне». Житель с. Опори, керуючи автомобілем «Сітроен Джампі» не справився з керуванням, з’їхав у кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. Водій від отриманих травм загинув на місці пригоди. Тіло загиблого скеровано в морг Дрогобицької МЛ №1.

Причини та обставини події встановлюються.