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На Дрогобиччині мікроавтобус злетів у кювет і перевернувся: загинув водій

Дарина Смеречанська

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У Дрогобицькому районі між сел. Меденичі та с. Опори вчора ввечері сталася смертельна аварія: 54-річний водій «Сітроен Джампі» злетів у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту.

 

Трагедія сталася о 22:30 год. на автодорозі «Турка – Пісочне». Житель с. Опори, керуючи автомобілем «Сітроен Джампі» не справився з керуванням, з’їхав у кювет, в результаті чого автомобіль перекинувся. Водій від отриманих травм загинув на місці пригоди. Тіло загиблого скеровано в морг Дрогобицької МЛ №1.
Причини та обставини події встановлюються.

 

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