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Храми Львова відзначають престольний празник у День Святої Трійці. Розклад богослужінь

Дарина Смеречанська

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У день Пресвятої Трійці, 27 травня, вісім львівських храмів святкують престольний празник.Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської міської ради.

 

Християни східного обряду відзначають 27 травня одне з головних церковних свят – День Святої Трійці. Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небо. Цього дня християни прикрашають храми та домівки зеленню, квітами чи гілками.

Розклади святкових богослужінь:

УГКЦ

Храм Зіслання Святого Духа (вул. Зелена, 106). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

Храм Пресвятої Трійці (вул. Тершаківців, 1-А). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Храм Пресвятої Трійці УГКЦ (вул. Майдана, 1-А). Святкове богослужіння відбудеться у понеділок, 28 травня, об 11.00 год.

Храм Зіслання Святого Духа (вул. Трильовського, 9а). Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год.

Храм Святого Духа (Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, вул. Хуторівка, 35). Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

УПЦ КП

Храм Пресвятої Тройці (Шевченка, 311а). Святкове богослужіння розпочнеться о 09.00 год.

У понеділок, 28 травня 11.00 год. святкове богослужіння очолить Високопреосвященний владика Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський Української Православної Церкви Київського Патріархату, потім відбудеться Чин Водосвяття.

УАПЦ

Храм Пресвятої Трійці (вул. Вернадського, 2). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

Храм Пресвятої Трійці (вул. Антоновича, 100). Святкове богослужіння розпочнеться о 9.30 год.

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