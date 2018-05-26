Біля Львова насмерть розбився 21-річний мотоцикліст

Поблизу Львова внаслідок автопригоди загинув 21-річний мотоцикліст,який не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 26 травня, на перехресті вулиць Заньковецької та Мазепи у селі Зимна Вода Пустомитівського району.

Попередньо встановлено, що водій мотоцикла «Сузукі», 21-річний мешканець Пустомитівського району, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Пасажира, теж 21-річного мешканця Пустомитівського району, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в травматологічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.