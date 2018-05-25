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Як екологи рятували величезний рій бджіл, які «поселилися» на деревці у центрі Львова

Дарина Смеречанська

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Активісти подбали про диких бджіл, які «поселилися» на деревці на площі Митній біля входу в поліклініку. Про це повідомила «Гаряча лінія міста Львова».

 

Власне, на «гарячу лінію» надійшло повідомлення від небайдужого мешканця про те, що на деревя, що на площі Митна біля входу в поліклініку, з`явився величезний рій бджіл, як з`ясувалось пізніше, диких.

Допомогти у вирішенні проблеми охоче вирішили представники ГО «Еко Zахист», зокрема, Орест Залипський. Бджіл акуратно збирають, щоб передати бджолярам.

Фото: Гаряча лінія Львова

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