Як екологи рятували величезний рій бджіл, які «поселилися» на деревці у центрі Львова

Активісти подбали про диких бджіл, які «поселилися» на деревці на площі Митній біля входу в поліклініку. Про це повідомила «Гаряча лінія міста Львова».

Власне, на «гарячу лінію» надійшло повідомлення від небайдужого мешканця про те, що на деревя, що на площі Митна біля входу в поліклініку, з`явився величезний рій бджіл, як з`ясувалось пізніше, диких.

Допомогти у вирішенні проблеми охоче вирішили представники ГО «Еко Zахист», зокрема, Орест Залипський. Бджіл акуратно збирають, щоб передати бджолярам.

Фото: Гаряча лінія Львова