Водій вантажівки потрапив до реанімації через колесо, яке вибухнуло під час накачування

На одному з місцевих підприємств у Кам’янка-Бузькому районі 43-річний водій вантажівки травмувався, бортуючи колесо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Кам’янко-Бузький відділ поліції 24 травня надійшла інформація про те, що на одному із місцевих підприємств травмувався чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження водій вантажного автомобіля «ЗИЛ 131», 43-річний житель райцентру, спричинив собі під час накачування колеса за допомогою компресора. Колесо розірвалось і його уламки влучили у чоловіка. Потерпілий госпіталізований у реанімацію з травмами голови, рук та ніг.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці).

Триває досудове розслідування.