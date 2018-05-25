У Перемишлянському районі палала господарська будівля

У Перемишлянському районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 24 травня о 15:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Осталовичі Перемишлянського району. Пожежа виникла в кам’яній господарській будівлі. До місця події негайно виїхали рятувальники 20-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Перемишляни та оперативно приступили до ліквідації пожежі. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику весь дах був охоплений вогнем.

О 17:08 пожежу вдалось локалізувати, та о 18:18 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах господарської будівлі, перекриття на площі 35 кв.м., речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м., 0,5 т грубих кормів.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС