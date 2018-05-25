У Львові патрульні затримали скутериста, який роз’їжджав вулицями міста з двома пістолетами

У Львові патрульні зупинили скутериста, в сумці якого лежали два предмети, схожих на пістолети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора вдень, на вулиці Клепарівській, екіпаж патрульних помітив двох чоловіків, які їхали на скутері без шоломів. Водія зупинили для перевірки документів, проте їх в нього не було. Чоловік позбавлений права керування за ухвалою суду.

«Водій та пасажир поводилися дуже підозріло та уникали відповідей. Їх попросили показати, що вони мають при собі. Чоловіки розхвилювалися та витягнули з сумки: два предмети, схожих на пістолети, розкладний ніж, планшет, смартфон, електропилку та болгарку. Також патрульні хотіли перевірити в скутері номер кузова, проте він був стертий», – йдеться у повідомленні.

29-річного та 33-річного чоловіків доставили до Шевченківського відділу поліції для встановлення всіх обставин та оформлення адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху.