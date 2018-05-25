У Городоцкому районі врятували собаку, який впав в колодязь

У Городоцькому районі рятувальники витягували собаку із закинутого колодязя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у львівській області.

Так, 24 травня о 22:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Галичани Городоцького району в приватному господарстві, в колодязь впав собака і не може самостійно вибратись. До місця події негайно виїхали рятувальники 15-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Городок.

По прибуттю рятувальників до місця виклику виявилось, що в закинутому колодязі, який без води, на глибині близько 2 м. перебуває собака та не може самостійно вибратись. За допомогою драбини-палиці один з пожежних опустився в колодязь до собаки, взяв її на руки та підняв на поверхню.

Фото: ДСНС