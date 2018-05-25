Суд оштрафував за корупцію депутата Львівської облради

Депутата Львівської облради оштрафували через продаж автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За участі прокуратури області, Галицьким районним судом м. Львова визнано винним одного із депутатів Львівської обласної ради у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Народний обранецьотримав 218 тис грн доходувід продажу автомобіля та несвоєчасно повідомив про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу в сумі 1700 грн.

Зазначимо,щорішення суду набрало законної сили, відомості про оскарження на даний час відсутні.