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Станції Державної міграційної служби, що забезпечують прийом та видачу паспортів, відновили роботу

Юлія Шпак

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У територіальних підрозділах ЦНАП м. Львова відновили роботу станції Державної міграційної служби, що забезпечують прийом та видачу паспортів. Про це інформують у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

 

«Суб’єктом надання послуги з оформлення та видачі паспортів є Міграційна служба, тому в ЦНАПах, як і в інших відповідних структурах по всій Україні, виникла така ситуація — не працювали станції Міграційної служби. Вчора наприкінці дня сталась аварія в центральному апараті в Києві, відтак не працювали сервери, як наслідок послуги з видачі на оформлення паспорта для виїзду за кордон, а також паспорта громадянина України у вигляді ID-картки не було змоги надавати. Однак близько 15.00 роботу станцій було відновлено», — повідомили в департаменті адміністративних послуг.

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема — на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Графік роботи: понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год. середа — четвер: 09.00 год. — 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год. субота: 09.00 год. — 16.00 год.

При виникненні будь яких питань, прохання звертатися: довідка ЦНАП м. Львова: 032 297−57−95, ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/

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