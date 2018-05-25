У львівських ЦНАПах тимчасово не працюють станції, що забезпечують прийом та видачу паспортів

У територіальних підрозділах ЦНАП міста Львова не працюють станції ДМС, що забезпечують прийом та видачу паспортів. Про це у Facebook повідомляє Центр надання адміністративних послуг м.іста Львова.

Зазначається, що така ситуація виникла по усій території Україні. Про відновлення роботи щодо послуг ДМС повідомлятимуть на офіційні сторінці у Facebook.

Варто додати, що «Паспортний сервіс», який розташований на вул. Юліуша Словацького, 1, з технічних причин не працює. Про відновлення роботи обіцяють сповістити додатково на сайті.