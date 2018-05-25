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Сьогодні – Всесвітній день щитоподібної залози

Юлія Шпак

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Щорічно 25 травня у всіх країнах відзначається Всесвітній день щитоподібної залози (World Thyroid Day). Дата увійшла в календар у 2009 році з ініціативи Європейської тироїдної асоціації. Запровадження дати допомагає проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості суспільства про можливі захворювання щитовидної залози, методи запобігання, а також на пропаганду сучасних методів профілактики та лікування хвороб цього органу.  Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

За статистикою, на ту чи іншу патологію щитоподібної залози страждає до третини всього населення планети. Вузлові утворення виявляються у 30% дорослих осіб, дифузний зоб – у 10-30%. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я серед ендокринних захворювань патологія щитоподібної залози посідає перше місце. В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає понад 40% від усіх ендокринних захворювань.

Щитоподібна залоза, маленький 25-30-грамовий орган, що розташований на шиї та за формою нагадує метелика, відіграє дуже важливу роль в життєдіяльності організму. Вона виробляє гормони, які регулюють обмін речовин.

Гіпотиреоз виникає, коли щитоподібна залоза недостатньо активна ти виробляє замало гормонів, що відповідають за підтримання метаболізму на оптимальному рівні. Коли це стається, у людини виникають такі симптоми як втома, депресія, збільшення ваги, сухість шкіри, втрата волосся, непереносимість холоду.

У випадку гіпертиреозу стається майже протилежне. Щитоподібна залоза виробляє забагато гормонів, тому метаболізм пришвидшується, що при несвоєчасному лікуванні може завдати серйозної шкоди організму. При цьому спостерігається нервовість, безсоння, непереносимість спеки, втрата ваги, прискорене серцебиття, тремтіння, слабкість.

Незамінним компонентом тиреоїдних гормонів є йод. Захворюванням, викликаним дефіцитом йоду, можна запобігати, наприклад, за допомогою йодування харчової солі, яке здійснюється в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Багатими на йод харчовими продуктами є яйця, гарбуз, молюски, тунець, лосось, гриби, насіння кунжуту.

Довідково 

За даними головного експерта департаменту охорони здоров’я з ендокринології Юрія Вендзиловича станом на початок 2018 року на Львівщині зареєстровано  43,7 тисяч пацієнтів з дифузним зобом І ступеня та 7,5 тисяч – з дифузним зобом ІІ-ІІІ ступенів. На обліку перебувають 8,8 тисяч хворих на тиреотоксикоз та 4,5 тисячі хворих на гіпотиреоз. Загалом в області патологію щитоподібної залози виявлено у 79 тисяч дорослих та 38 тисяч дітей.

Протягом минулого року діагностовано близько 400 нових випадків гіпертиреозу та близько 200 випадків гіпотиреозу.

 

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