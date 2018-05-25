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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом розповсюдження комуністичної символіки у Миколаєві

Юлія Шпак

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За фактом розповсюдження комуністичної символіки у місті Миколаєві, що на Львівщині, правоохоронці розпочали розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Цьогоріч у квітні у м. Миколаїв на Львівщині місцеві активісти,зокрема,учасники АТО, на стіні оголошень у центральній частині міста,виявили кольорові листівки із зображенням ордена у вигляді серпа, молота та Георгіївської стрічки.  Зазначені листівки поширено невідомою особою», – йдеться у повідомленні.

Відтак, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

На даний час вживаються заходи щодо встановлення особи, яка причетна до вчинення цього злочину. Крім цього, на вилучені предмети накладено арешт.

Довідково: Верховною Радою України 9 квітня 2015 року, прийнято Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

За вчинення таких правопорушень передбачена кримінальна відповідальність.

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