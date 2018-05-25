На Зелені свята у Львові вшановуватимуть могили українських захисників. Програма меморіальних заходів

На Зелені Свята львів’яни вшановують могили захисників України. Віддавна на Зелені Свята — Зіслання Святого Духа і Пресвятої Трійці — українці вшановують могили захисників: спочатку — роду, а згодом — народу, нації і держави. У Львові традиційно у перший день свят, у неділю, громада вшановує військові поховання на Янівському цвинтарі, а на другий день свят, у понеділок, на Личаківському цвинтарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні, коли знову йде війна за незалежність та соборність України, жоден українець не має права бути байдужим. Наша відповідь московським агресорам — творення та збереження українського світу.

Громадський комітет пошанування військових могил у Львові запрошує на спільну молитву священиків, церковні хори, військових, молодь, усіх громадян нашого міста, яке плекає українські звичаї та патріотичні традиції.

Наш священний обов’язок віддати шану Героям, не дати перерватися споконвічній традиції», — зазначають організатори.

Програма меморіальних заходів

27 травня, неділя

15:00 — Збір громадськості на Меморіалі УСС (Янівський цвинтар): панахида та запалення свічок на могилах Січових Стрільців, виступи громадських діячів та концертна програма, перехід та вшанування могил Володимира Робітницького, Ольги Басараб, Богдана-Ігоря Антонича, молитва на Меморіалі жертв політичних репресій.

28 травня, понеділок

15:00 — Збір громадськості на могилах УСС на Марсовому полі (Личаківський цвинтар): панахида та запалення свічок на могилах Січових Стрільців, перехід до могил жертв репресій та Меморіалу УПА на Марсовому полі, Поля почесних поховань на Личакові, Військового Меморіалу УСС та УГА, Поля почесних поховань Героїв АТО, молитва та виступи громадських діячів.

Заходи відбудуться за ініціативи поета, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії Ігоря Калинця.

Організатори: Громадський комітет пошанування військових могил у Львові, Громадська організація «Зарваницька ініціатива», Громадський Рух «Форум Національної Дії», Громадська організація «Громадська варта», Центр національного відродження ім. Степана Бандери, Національна скаутська організація України «Пласт», Громадська організація «Українська справа», Громадська організація «Ліга українських жінок», Громадська організація «Союз Українок», Громадська організація «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнське товариство політичних в’язнів та репресованих тощо.

Контакти: Юрко Антоняк 050 370 66 32, jurkoant@gmail.com