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На Львівщині шукають директорів для ще чотирьох медзакладів

Дарина Смеречанська

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Управління майном спільної власності оголосило конкурси на заміщення вакантних посад керівників ще чотирьох обласних комунальних закладів охорони здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Зокрема, йдеться про проведення конкурсу щодо генерального директораКЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи (повторний конкурс); директора КЗ ЛОР «Будинок дитини №1 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки»; директора КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки»; генерального директора КЗ ЛОР «Обласна база спеціального медичного постачання».

Документи слід подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх до 03.06.2018 включно.

Додаткова інформація надається за тел.: 2999861, 2999866.

 

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