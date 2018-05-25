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Львів’янина, який викрадав іноземні номерні знаки, засудили на понад чотири роки тюрми

Юлія Шпак

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У Львові крадія іноземних номерних знаків ув’язнили на 4 роки 7 місяців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначається, що до суду скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного уродженця м.Львова, який підозрювався у вчиненні14 епізодів крадіжок автомобільних номерних знаків іноземної реєстрації. Його дії кваліфіковано за ч.ч.1,2 ст.185 КК України (крадіжка).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник упродовж березня-жовтня 2015 року викрадав номерні знаки із автівок, припаркованих у дворах будинків Львова із наміром повертати власникам за винагороду. Для цього він залишав записки із контактним номером телефону. У вересні 2016 року правопорушника затримали правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування до вказаної особизастосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цьогоріч у березні вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та на підставі ч.4 ст.70 КК України (призначення покарання за сукупністю злочинів) засуджено до 4 років 7 місяців позбавлення волі.

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