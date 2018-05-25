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Львів’ян запрошують послухати «Зоряні війни» під керівництвом нідерландського диригента

Юлія Шпак

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У Львівській обласній філармонії 2 червня о 18.00 год відбудеться концерт від львівського оркестру «INSO-Львів» — «Hollywood Voyage». Розпочнеться програма з виконання сюїти Джона Вільямса «Зоряні війни» — в живому оркестровому виконанні «INSO-Львів» під батутою нідерландського диригента Раймонда Янссена. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Клаксони автомобілів, яскраві вогні вивісок Бродвею, блюзові й джазові гармонії й біґ-бендові алюзії — усе це лише маленька частина барвистого оркестрового світу творів Гершвіна, зокрема й автобіографічного «Американця в Парижі», який виник, коли Гершвін у 1920-х роках відвідував французьку столицю. Ця музика буквально малює картини перед очима у слухачів, і хоча вона вже стала класикою симфонічного репертуару, її свіжість і модерновість навіть зараз не вичерпується. Не менш яскравою є й увертюра Ґершвіна до мюзиклу «Girl Crazy».

Нотка мальовничої кінематографічності дає про себе знати і в подвійному концерті для скрипки, контрабаса й оркестру німецько-американського композитора Андре Превіна, де сольні інструменти є наче дійовими особами певного спектаклю, динамічного і повного різноманітних відтінків. Високовіртуозні партії скрипки й контрабаса виконають Ілля Ґрінґольц й Руслан Луцик, музиканти, які викладають в університетах Швейцарії.

Назва сюїти Джона Вільямса «Зоряні війни», яка відкриє програму концерту, не потребує пояснень. Почути знайомі музичні епізоди культової кіносаги в живому оркестровому виконанні «INSO-Львів» під батутою нідерландського диригента Раймонда Янссена — це справді непересічна можливість.

У програмі: Джон Вільямс. Сюїта «Зоряні війни»; Андре Превін. Подвійний концерт для скрипки, контрабаса й оркестру; Джордж Гершвін. Увертюра «Girl Crazy»; Джордж Гершвін. «Американець в Парижі».

Деталі: сайтfacebook

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