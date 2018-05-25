Департамент агропромислового розвитку ЛОДА шукає фахівця

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Так, шукають начальника відділу рослинництва і тваринництва управління сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, інфраструктури та земельних відносин департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади державної служби категорії “Б”: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою. Вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, співпраця та налагодження партнерської взаємодії, відкритість, організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, аналітичні здібності, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Термін прийняття документів до 17.00 год 12 червня 2018 року.

Місце, час і дата проведення конкурсу: м.Львів, проспект В.Чорновола, 57, 5-й поверх, каб.57, 15 червня 2018 року, початок о 10.00 год

Документи необхідно подати за адресою: 79020, м.Львів. проспект В.Чорновола, 57, 5-й поверх, каб.57.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 255-05-57.