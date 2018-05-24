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Завтра «Галичанка» побореться за Кубок України

Марта Голик

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Львів’ян запрошують на грандіозний гандбольний поєдинок між львівською «Галичанкою» та збірною України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

 

«Прийдіть і підтримайте львівську гандбольну команду, оскільки дівчата будуть змагатися проти легіонерок – гравчинь провідних європейських клубів.  Цей матч – іспит для більшості «галичанок». Своєю грою вони повинні довести своє право на місце в основі збірної України», – запрошують організатори.

Цікаво, що серед глядачів поєдинку розіграють пам’ятні м’ячі з підписами гандболісток «Галичанки», а «голосом» цього матчу стане зірковий радіоведучий Доцик.

Нагадуємо, що  у квітні цього року львівська «Галичанка» достроково стала Чемпіоном України.

Поєдинок за кубок України відбудеться завтра, 25 травня, о 19:00, в палаці спорту «Галичина».

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