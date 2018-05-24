Вночі троє юнаків, погрожуючи ножем та пістолетом, пограбували 22-річного львів’янина

У Львові правоохоронці затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на студента. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Личаківський відділ поліції 23 травня звернувся 22-річний львів’янин, студент одного із львівських університетів. За словами заявника, близько 03.30 на вулиці Костя Левицького троє юнаків, погрожуючи ножем та пістолетом, заволоділи його наручним годинником.

Працівники патрульної поліції виявили чоловіків, схожих за описом на зловмисників, у центрі міста та доставили їх у відділ поліції. У них вилучено ніж, предмет, схожий на пневматичний пістолет, та годинник потерпілого.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 19-річний львів’янин та двоє його ровесників з Турківського та Стрийського районів. Всі вони затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.