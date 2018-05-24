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У Миколаївському районі викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого цементу

Дарина Смеречанська

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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру організаторам виробництва фальсифікованого цементу, яке організували в орендованих складських приміщеннях у Миколаївському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Роботу заводу із виготовлення підробленого цементу припинили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно із працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури. Також правоохоронці викрили організаторів виробництва.

Підпільний цех виробничою потужністю до п’ятдесяти тон суміші за добу був розташований в орендованих складських приміщеннях у Миколаївському районі, де на технологічному обладнанні здійснювалось виготовлення промисловим способом будівельного фальсифікату без дотримання стандартів, встановлених на даний вид продукції. На мішки з фальсифікатом зловмисники наносили реквізити відомих виробників цементу.

Під час санкціонованих обшуків, проведених у 2017 році,було вилучено більше чотирьохсот тон фасованого у мішки готового фальсифікату цементу, більше вісімдесяти тон підготовленої цементної суміші, а також сімдесят тисяч готівкових гривень, виручених від продажу вже готової продукції.

Встановлено причетність до незаконної діяльності цеху двох організаторів – 40 та 39 річних мешканців Миколаївського району Львівської області. Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 зн.3 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

Санкцією статті передбачено покарання у  вигляді штрафу від трьох тисяч до  десяти  тисяч неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з  конфіскацією і знищенням  відповідної  продукції  та  знарядь  і  матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

 

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