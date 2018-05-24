Супрун розповіла, скільки кави варто пити

Європейське відомство з безпеки харчових продуктів (European Food Safety Authority) в 2015 році офіційно рекомендувало споживати не більше 400 мг кофеїну на день, і не перевищувати дозу 200 мг за один раз. В одному американо – 154 мг кофеїну, а в одному еспресо – 77 мг. Про це у Facebook повідомляє в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Науковці зазначають, що додавання до кави великої кількості вершків та цукру збільшує калорійність та жирність напою, що зменшує його користь в рази. Втім, універсальної поради бути не може. Кожна людина має власну чутливість до кофеїну – хтось його знешкоджує швидко, і на них «кава не діє», а хтось – дуже повільно. Крім цього, є генетична схильність відчувати тривожність через споживання кофеїну. У деяких людей від кави може боліти шлунок, а затяті кавомани розвинули нечутливість до дії кофеїну», – йдеться у повідомленні.

Уляна Супрун радить, спиратись передусім на свої відчуття від кави – якщо вам від неї зле чи виникла залежність, слід обмежити її споживання до того рівня, на якому вам добре.

Також в.о. міністра охорони здоров’я України розповіла, як потрібно пити каву:

Не варто пити каву взагалі, або не перебільшувати дозу понад 1-2 чашки на день, якщо після неї у вас відчутно пришвидшується серцебиття, пітніють долоні, виникає біль у шлунку чи печінці, погіршується сон та виникає відчуття тривожності. Такі ж симптоми можуть спостерігатися в будь-кого в разі надмірного споживання кави.

Вагітним жінкам, літнім людям, особам з гіпертонією, проблемами шлунково-кишкового тракту та порушеннями сну, в стані сильного стресу слід обмежити вживання кави також.

Якщо ви припинили пити каву, ви можете відчувати головний біль, втому та стати дратівливими. Так відбувається тому, що мозок надто звик до кави, і став схильним більше до гальмування, ніж до збудження.

Кофеїн діє як стимулятор нервової системи. Він блокує аденозинові рецептори, які гальмують збудження по мірі того, як ми втомлюємось. Є кава – збудженню нервової системи ніщо не заважає. Але що більше ми призвичаюємось до кави, то більше маємо аденозинових рецепторів. І тим важче їх всі заблокувати кофеїном – кава «не діє», діяльність яких робить нас сонливими.

Проте неприємні постефекти зникають через певний час після відмови від кави.

Якщо вам потрібно працювати всю ніч, то спробуйте випити кави й одразу подрімати 15-20 хвилин. Відпочинок зменшить кількість аденозинових рецепторів в мозку, і каві буде простіше вас збадьорити, не завдавши шкоди.