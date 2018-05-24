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Полісмени розшукали дівчинку-підлітка, яка втекла з школи-інтернату

Дарина Смеречанська

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Поліцейські розшукали 14-річну вихованку школи-інтернату, яка самовільно покинула заклад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Перемишлянське відділення поліції 22 травня за допомогою звернулася мешканка району. Жінка повідомила, що її 14-річна донька, яка навчається в одній із шкіл-інтернатів Івано-Франківщини, напередодні ввечері самовільно покинула заклад і її місце перебування досі невідоме.

Поліцейські негайно розпочали пошуки неповнолітньої і сьогодні, 24 травня, знайшли її у місті Перемишляни.

Дівчинку здоровою та неушкодженою правоохоронці повернули  батькам та провели з ними профілактичну бесіду.

 

 

 

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