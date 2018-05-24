Львів долучиться до національного забігу за мир та рівність

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй та біговий рух Runday організовують національний 5-кілометровий забіг, який пройде у 10 українських містах, зокрема і у Львові. Забіг відбудеться в суботу, 26 травня 2018 року, о 9-й ранку. Про це повідомляють організатори заходу.

Участь у забігу безкоштовна, відкрита для всіх і проводиться одночасно в 11 локаціях: Івано-Франківськ, Київ (Труханів острів та Оболонь), Коломия, Краматорськ, Львів, Маріуполь, Одеса, Сєвєродонецьк, Тернопіль і Харків. Для участі в забігу необхідно зареєструватися на веб-сайті Runday, де можна обрати найближчу з 11 локацій та отримати QR-код учасника.

«Забіг за мир та рівність» присвячений Цілям сталого розвитку, зокрема двом Цілям, що мають особливу актуальність в українському контексті – Цілі 10: Скорочення нерівності та Цілі 16: Мир, справедливість та сильні інститути. Таким чином, окрім популяризації здорового способу життя, національний забіг має на меті сприяти солідаризації українців та активізації спільних зусиль із розбудови миру та створення рівних можливостей для всіх.

Як зазначають організатори на своїй Facebook-сторінці, забіг відбудеться у Стрийському парку.