Легендарна вистава «Коли цвіте папороть» майже півроку збирає аншлаги в Львівській опері

Фольк-опера-балет «Коли цвіте папороть», яка майже 40 років була під забороною, вже п’ять місяців поспіль від дня прем’єри збирає аншлаги у стінах Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Вистава манить глядачів вдалим поєднанням прадавніх народних мелодій і модерних принципів композиторської техніки. Твір, написаний у 1977 Євгеном Станковичем, не міг бути поставлений на сцені через заборону радянської влади. Через кілька десятків років зреалізувати неймовірно красивий мистецький твір взявся генеральний директор-художній керівник львівського оперного театру Василь Вовкун в рамках програми «Український прорив».

«На сьогодні вистава вже майже півроку йде у Львівському оперному театрі. Деколи в місяць – три рази, інколи – два, але найприємніше те, що вона завжди збирає аншлаги. Приємно також й те, що на цю виставу приходить дуже багато місцевих глядачів. В оперний театр завжди приїздить багато туристів, але власне «Коли цвіте папороть» дуже цікавить глядачів зі Львова.

В червні виставу «Коли цвіте папороть» покажемо глядачам Національної опери України, серпні – в Одесі. Надіємось, що й наступні прем’єри будуть такими ж успішними, як ця. Зараз ми готуємо прем’єру – «Дон Жуан» і це буде ще одне грандіозне дійство», – розповідає заступник генерального директора Львівської опери Тарас Курчик.

Виставу «Коли цвіте папороть» можна подивитись у Львівській опері вже цього тижня: у п’ятницю та суботу. В Національній опері України – 22 і 23 червня.

Фото: прес-служба театру