DZIDZIO відкриє у Львові форум «Інноваційна весна»

У п’ятницю, 25 травня, розпочнеться форум «Інноваційна весна», який проводять з метою ознайомлення відвідувачів із новітніми винаходами та розробками у сфері науки і технологій, сучасних методів у вивченні точних наук; залученням школярів і студентів до інновацій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Форум триватиме 25−26 травня на території Tech StartUp School (вул. Колесси, 2).
Додамо, що серед почесних гостей форуму буде Михайло Хома — український співак, фронтмен гурту «DZIDZIO».
У програмі форуму передбачено:
науково-технологічну виставку;
презентацію стартапів (pitching startups);
NovaTalking (мотивуючі виступи);
майстер-класи для дітей та дорослих.
«Цей захід — можливість подивитися на науку по-новому, відкрити для себе її можливості, переваги та перспективи. На форумі відбуватиметься пітчинг стартапів, де креативні винахідники матимуть можливість презентувати свої розробки і проекти потенційним спонсорам та отримати відгуки», — розповів Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.
Для школярів діятимуть майстер-класи з робототехніки. Цікавинкою форуму «Інноваційна весна 2018» буде Novatalking, у межах якого амбасадори науки та юні винахідники розповідатимуть про свої ідеї, проекти і надихатимуть слухачів.
Дарина Смеречанська