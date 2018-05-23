Злодію, який обчистив помешкання 62-річної львів’янки, «світить» до 6 років тюрми

На Львівщині правоохоронці оголосили про підозру зловмиснику, причетному до квартирної крадіжки у Перемишлянах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Перемишлянське відділення поліції надійшла заява від 62-річної львів’янки. Жінка повідомила, що 1 лютого невідома особа, розбивши вікно, проникла у її квартиру, яка знаходиться в райцентрі, та викрала звідти плазмовий телевізор, побутову техніку, посуд, електроінструменти та інше майно. Загальна сума збитків – понад 50 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 31-річний місцевий мешканець.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.