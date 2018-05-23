Від отруєння у сокальському садку постраждала ще одна дитина

Вчора, 22 травня, в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні госпіталізували ще одну дитину з діагнозом «гострий гастроентероколіт» у стані середнього ступеня важкості. Загалом від отруєння у ДНЗ №7 у Сокалі постраждали шестеро дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

«У зв’язку із харчовим отруєнням дітей і незадовільним санітарним станом харчового блоку ДНЗ №7 розпорядженням Головного управління Держпродспоживслужби у Львівськй області дитячий заклад закрито на 10 діб із 23 травня», – йдеться у повідомленні.

Лабораторні аналізи причин отруєння будуть готові завтра, 24 травня. Наразі проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Як повідомляв Львівський портал, із 16 по 21 травня в лікарню потрапили п’ятеро дітей, які відвідували та харчувалися у дитсадку №7 у Сокалі. Медики діагностували їм гострий гастроентероколіт.