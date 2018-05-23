У центрі Львова віддали в оренду 22 «острівці» під торгівлю

Вперше у Львові через систему ProZorro департамент економічного розвитку провів 22 аукціони на оформлення права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення пересувних тимчасових споруд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В основному, на аукціонах були виставлені лоти – місця в центральній частині міста, зокрема 6 місць на пл. Ринок, а також на вул. Підвальній, вул. Січових Стрільців, просп. Свободи й інші. Для кожного лоту було визначено специфікацію (морозиво, квіти, солодощі, кавові напої), площу (4 м. кв) та встановлено вимоги щодо зовнішнього вигляду. Стартова ціна за місце коливалась від 1556 до 2252 грн.

В результаті проведення аукціонів, кінцева ціна орендної місячної плати зросла в порівнянні із початковою мінімум в три рази, а загальна сума орендної плати, що додатково надійде до міського бюджету в результаті проведених торгів становитиме понад 1,3 млн. грн, що втричі перевищує стартову вартість орендної плати.

«У зв’язку із відсутністю пропозицій, 7 аукціонів не відбулось», – повідомили в департаменті економічного розвитку ЛМР.