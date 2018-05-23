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У Львові вшанували Кобзаря

Омелян Шевчук

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Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка вшанувала Кобзаря із нагоди роковин його перепоховання. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Представники учнівської та студентської молоді Львова, громадські організації вшанували Тараса Шевченка покладанням квітів до його пам’ятнику у центрі Львова. Також відбулося декламування шевченківських поезій та виконання музичних творів присвячених Кобзареві.

За словами голова Львівського обласного товариства «Просвіта» Ярослава Пітко, захід був спрямований для того, щоб слова Шевченка почула і зрозуміла молодь.

«Метою проведення заходу є вшанування генія українського народу Т. Шевченка, виховання у молоді  почуття патріотизму та любові до рідного краю, відновлення українських традицій, популяризація української культури, мови, збереження української ідентичності. Тому найголовніше, щоб Т. Шевченка почула і зрозуміла молодь…», – сказав Ярослава Пітко.

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