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У Львові викрали новенький Lexus

Андрій Котенський

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Сьогодні вночі на вулиці Стрийській, 71 викрали автомобіль Lexus 2017 року випуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

 

За даними працівників Сихівського відділку поліції, повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем надійшло сьогодні близько 09.00 ранку

«У ніч на 23 травня сталося незаконне заволодіння автомобілем «Лексус» 2017 року випуску коричневого кольору. Державний номер реєстрації ВС0007СР. Автомобіль був припаркований під будинком по вулиці Стрийській, 71», – йдеться у повідомленні.

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