У Червонограді жінка випала з другого поверху, миючи вікна

Вчора, 22 травня, о 15:50 год., у Червоноградський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у лікарню потрапила 53-річна жителька Сокальського району із тілесними ушкодженнями, які вона отримала внаслідок падіння з висоти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили поліцейські, жінка впала з другого поверху будівлі одного із місцевих підприємств під час миття вікон.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.