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СБУ заблокувала контрабанду культурних цінностей з України

Омелян Шевчук

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Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України блокували у Києві діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді старовинних культурних цінностей з України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБ України.

 

Правоохоронці встановили, що учасник угруповання, громадянин однієї з Балтійських країн, відвідував нашу країну з метою придбати антикварні предмети. Культурні цінності іноземець скуповував у місцевих колекціонерів для подальшого переправлення за кордон.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці під час спроби незаконного вивезення антикваріату.

Під час огляду речей ділка співробітники СБУ виявили приховані від митного контролю унікальні ювелірні прикраси та елементи старовинної зброї. За висновками експертів вік деяких виявлених предметів становить понад півтори тисячі років.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

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