Ректору одного з українських вишів дали догану за практику студентів у анексованому Криму

Міносвіти дало догану ректору Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Юрію Лянному через направлення студентів на практику в анексований Крим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОН.

Таке рішення прийнято на підставі рекомендацій експертно-кадрової комісії 17 травня 2018 року.

«На розгляд Комісії, зокрема, були винесені три питання:

1) результати позапланової перевірки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, здійсненої з 24 до 27 квітня 2018 р. Державною інспекцією навчальних закладів України (ДІНЗ);

2) участь у поході студентів спеціальності «Туризм» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка з 27 квітня до 7 травня 2018 року, і, можливо, влітку 2017 року на тимчасово окуповану територію України Автономної Республіки Крим;

3) можливі порушення антикорупційного законодавства (неврегулюваний конфлікт інтересів) ректором Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», – інформує прес-служба відомства.

МОН також направило листа до Служби безпеки України із проханням з’ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму, під час якої життя студентів наражалося на небезпеку.

Крім того, МОН звернулося до Національної поліції (ГУНП в Сумській області) щодо перевірки факту спільної роботи близьких осіб в університеті. В разі підтвердження наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів правоохоронними органами та МОН будуть вжиті відповідні заходи.