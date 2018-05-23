Поблизу Тернополя група озброєних молодих людей напала на ромський табір

Біля Тернополя група невідомих напала на ромський табір – приблизно п’ятнадцять чоловік. Молоді люди стріляли, кричали та намагалися їх побити. Врятувалися постраждалі від нападників втечею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Тернопільській області.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, потерпілі – представники ромської національності. Вони жили у наметах за Тернополем, а саме навпроти цукрового заводу, що у смт. Велика Березовиця. У таборі мешкали як дорослі, так і діти. На момент нападу там перебувало семеро дорослих та тридцять троє дітей. До обласного центру вони приїхали із Закарпатської області. На прожиття заробляли збором та здачею металобрухту.

«Поліція розглядає кілька версій даної події. В першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині»,- каже Олександр Богомол.

Потерпілі стверджують, що вони на вогнищі готували вечерю, коли забігла група людей і пролунали звуки, схожі на постріли. Роми почали тікати в ліс. Під час сутички загорілися намети.

На пошуки ймовірних нападників виїжджали патрульні поліцейські та група реагування патрульної поліції. За півтора кілометра від місця події правоохоронці зупинили групу осіб. Їх запросили у Тернопільське відділення поліції. З місця дебошу вилучили гільзи, ймовірно від пневматичної зброї.

Поліцейські опитують людей. За медичною допомогою ніхто не звертався. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 296 частина 4 ККУ – Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.