П’яний прокурор, який на Львівщині спричинив ДТП, може отримати три роки обмеження волі

Прокуратура області завершила досудове розслідування щодо прокурора однієї із місцевих прокуратур, який минулого року, їдучи п’яним за кермом, спричинив аварію в Жидачеві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як було встановлено, у вересні минулого року в Жидачеві прокурор керував автомобілем марки «Audi 100» у стані алкогольного сп’яніння. Він не врахував дорожню обстановку і стан транспортного засобу та допустив перевищення швидкості, внаслідок чого втратив контроль на автомобілем, він декілька разів перекинувся.

Внаслідок ДТП 38-річна пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерували до Жидачівського районного суду для розгляду. Також прокурора відсторонили від займаної посади.

Йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років із трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.