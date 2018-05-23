На Бродівщині згоріло майже 3,5 га заказника

На території заказника «Кемпа» у Бродівському районі внаслідок випалювання сухої рослинності відбулась пожежа на площі орієнтовно 3,4719 га. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

Внаслідок вигорання на знищена вся рослинність.

«Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд не розраховувався, оскільки неможливо встановити кількість знищених рослин «скрученика приємного», задля охорони якого створювався даний заповідник», – зазначили у Держекоінспекції області.

Згідно із наданою Бродівською міською радою інформацією, пожежа відбулась 6 травня і була ліквідована Бродівським районним відділом ГУ ДСНС України у Львівській області.

Інспекція скерувала до прокуратури матеріали планової перевірки Бродівської міської ради, якою, власне, і встановлено факт порушення природоохоронного законодавства на цій території. Відповідальність за це порушення передбачено ст.64 Закону України «Про природно заповідний фонд» та містить ознаки статті 252 Кримінального кодексу України – «умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду».

Державна екологічна інспекція у Львівській області вкотре закликає не допускати самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків і пам’ятати про нищівну шкоду, яка завдається природі внаслідок пожеж в екосистемах!

Довідка

Згідно охоронного зобов’язання від 16.04.2008 року Бродівська міська рада взяла під охорону Ботанічний заказник місцевого значення «Кемпа» площею 10 га. Ботанічний заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій і об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Заказник створений рішенням Львівського облвиконкому від 09.10.1984 року №496 з метою охорони і збереження рідкісних для України рослин – Скрученика приємного. Заповідний об’єкт розташований в Бродівському районі між селом Лагодів і містом Броди на відстані 1,5км від м. Броди.