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Львівські патрульні взялися виховувати «Свідомих пішоходів»

Марта Голик

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Сьогодні, 23 травня, у Львові стартувала Всеукраїнська акція «Свідомі пішоходи», передає кореспондент Львівського порталу, який також побував на відкритті заходу.

 

За словами організаторів акції, захід приурочено до тижня безпеки дорожнього руху на дорогах.

Цьогоріч, участь у акції із патрульними беруть учні 5-7 класів. Для навчання дітей було облаштовано проблемні ситуації пов’язані з переходом дороги та їздою на велосипеді. Також школярам розповіли про домедичну допомогу потерпілим після ДТП.

Діти мали змогу розпитати патрульних про все, що їх цікавить із правил дорожнього руху.

Варто зазначити, що весь у захід відбувався формі гри, що зробило процес засвоєння правил дорожнього руху цікавим та більш повчальним. Найактивніші учасники заходу отримали пам’ятні подарунки від патрульних.

Патрульна поліція запевняє, що відтепер подібні заходи для створення безпечного простору для пішоходів проводитимуть щоквартально.

Фото: Марта Голик

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